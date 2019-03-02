Бледсо договорился с «Милуоки» о продлении контракта на 4 года и сумму $ 70 млн

Разыгрывающий защитник Эрик Бледсо продолжит выступать за «Милуоки Бакс». 29-летний баскетболист договорился с клубом из штата Висконсин о продлении контракта на 4 года и общую сумму $ 70 млн, сообщает ESPN.

Предстоящим летом Бледсо мог стать неограниченно свободным агентом. В нынешнем сезоне он набирает 15,9 очка, отдаёт 5,5 передачи, собирает 4,7 подбора, а также совершает 1,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 29,2 минуты за игру.

Эрик выступает за «Бакс» с 2017 года. Ранее защищал цвета «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Милуоки» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В 62 матчах регулярного чемпионата НБА команда Майка Буденхольцера одержала 48 побед и потерпела 14 поражений.