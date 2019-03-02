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Прифтис: «Астана» проводит впечатляющий сезон

Прифтис: «Астана» проводит впечатляющий сезон
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». По словам Прифтиса, соперники проводят отличный сезон.

«Астана» проводит впечатляющий сезон. Талантливая команда, с очень сбалансированным составом. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы победить.

Мы должны играть очень эффективно в защите, не отдавать им легкие очки. И максимально сконцентрироваться в нападении, чтобы правильно «читать игру» и принимать верные решения. Мы ожидаем сложную игру», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт казанской команды.

Встреча состоится 2 марта 2019 года в Казани. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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