Прифтис: «Астана» проводит впечатляющий сезон

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». По словам Прифтиса, соперники проводят отличный сезон.



«Астана» проводит впечатляющий сезон. Талантливая команда, с очень сбалансированным составом. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы победить.



Мы должны играть очень эффективно в защите, не отдавать им легкие очки. И максимально сконцентрироваться в нападении, чтобы правильно «читать игру» и принимать верные решения. Мы ожидаем сложную игру», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт казанской команды.



Встреча состоится 2 марта 2019 года в Казани. Начало — в 20:00 по московскому времени.