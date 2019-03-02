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30 очков Бьюфорда помогли «Автодору» победить «Парму»

30 очков Бьюфорда помогли «Автодору» победить «Парму»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала «Автодоро». Уральцы уверенно начали встречу, выиграв первую четверть с разницей в 12 очков — 40:28. К большому перерву двузначное преимущество хозяев сохранялось — 63:51.

Но во второй половине саратовцы смогли прибавить. В конце третьей четверти они уступали всего 2 очка соперникам — 75:77, а в заключительном игровом отрезке продолжили оказывать давление на «Парму» и оформили победу — 105:93.

Самым результативным в составе победителей стал Перрин Бьюфорд, набравший 30 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 15 передач оформил Трэй Голден. У «Пармы» отметились Эйгирдас Жукаускас и Яннис Блюмс, набравшие по 18 баллов.

Единая лига ВТБ
02 марта 2019, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
93 : 105
(40:28, 23:23, 14:24, 16:30)
Автодор
Саратов, Россия
Парма: Жукаускас - 18, Блумс - 18, Лазарев - 14, Браун - 11, Келли - 9, Жмако - 7, Платунов - 6, Буланов - 6, Винник - 4, Шуховцов, Ткаченко, Шейко
Автодор: Бьюфорд - 30, Голден - 19, Ньюбилл - 15, Савович - 12, Кравиш - 12, Михайловский - 5, Квитковских - 5, Забелин - 5, Айрлэнд - 2, Бестужев, Петенев, Сепелев
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