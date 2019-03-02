30 очков Бьюфорда помогли «Автодору» победить «Парму»

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала «Автодоро». Уральцы уверенно начали встречу, выиграв первую четверть с разницей в 12 очков — 40:28. К большому перерву двузначное преимущество хозяев сохранялось — 63:51.

Но во второй половине саратовцы смогли прибавить. В конце третьей четверти они уступали всего 2 очка соперникам — 75:77, а в заключительном игровом отрезке продолжили оказывать давление на «Парму» и оформили победу — 105:93.

Самым результативным в составе победителей стал Перрин Бьюфорд, набравший 30 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 15 передач оформил Трэй Голден. У «Пармы» отметились Эйгирдас Жукаускас и Яннис Блюмс, набравшие по 18 баллов.