Йованович: после перерыва «Локо» сумел устранить недочёты в игре с «Енисеем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем», отметив, что после перерыва игроки внесли в действия необходимые коррективы.

«Поздравляю команду и наших болельщиков с победой. Мы понимали, что в первом матче после паузы ФИБА будет трудно избежать проблем. За две первые четверти позволили «Енисею» взять много подборов в нападении, не попали несколько открытых бросков, плохо двигали мяч.

Но после большого перерыва смогли устранить эти недочёты. Начали контролировать свой щит, заиграли быстрее, получили немало лёгких очков с быстрых отрывов. С учетом того какие проблемы с подготовкой имел «Локо» из-за отъезда игроков в сборные, я удовлетворен содержанием игры", — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.