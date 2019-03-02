34 очка Хенри не спасли УНИКС от поражения в матче с «Астаной»

Казанский УНИКС потерпел домашнее поражение от «Астаны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, в которой немного удачливее были хозяева — 47:46. После большого перерыва «Астана» сумела прибавить и по итогам третьей четверти вышла вперёд — 72:67. В заключительном игровом отрезке УНИКС пытался перехватить инициативу и даже вышел вперёд, но «Астана» оказалась лучше в последние минуты и вырвала победу — 98:95.

Самым результативным в составе победителей оказался Майкл Дженкинс, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов оформил Джей Джей О'Брайен. У УНИКСа лучшим стал Пиеррия Хенри, записавший в актив 34 балла, ещё 20 очков набрал Реймар Морган.