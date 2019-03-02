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34 очка Хенри не спасли УНИКС от поражения в матче с «Астаной»

34 очка Хенри не спасли УНИКС от поражения в матче с «Астаной»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС потерпел домашнее поражение от «Астаны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, в которой немного удачливее были хозяева — 47:46. После большого перерыва «Астана» сумела прибавить и по итогам третьей четверти вышла вперёд — 72:67. В заключительном игровом отрезке УНИКС пытался перехватить инициативу и даже вышел вперёд, но «Астана» оказалась лучше в последние минуты и вырвала победу — 98:95.

Самым результативным в составе победителей оказался Майкл Дженкинс, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов оформил Джей Джей О'Брайен. У УНИКСа лучшим стал Пиеррия Хенри, записавший в актив 34 балла, ещё 20 очков набрал Реймар Морган.

Единая лига ВТБ
02 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
95 : 98
(22:21, 25:25, 20:26, 28:26)
Астана
Астана, Казахстан
УНИКС: Генри - 34, Морган - 20, Смит - 12, Макколум - 8, Локкетт - 7, Эджим - 6, Понкрашов - 4, Клименко - 4, Сергеев, Кощеев, Колесников, Шелекето
Астана: Дженкинс - 24, О'Брайен - 18, Клеммонс - 16, Холт - 12, Хортон - 12, Гросселл - 10, Жигулин - 3, Гаврилов - 3, Бажин, Мурзагалиев, Ергали, Майдекин
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