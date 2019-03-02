Прифтис: УНИКС не играл умно, когда вёл в счёте

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной», подчеркнув, что его подопечные вышли на игру с неправильным настроем.

«В первую очередь поздравляю «Астану». Во-вторых, это очевидно, что мы вышли на паркет с неправильным настроем на игру. В первой половине нам забросили 46 очков. Мы старались во второй половине, даже вели с разницей в восемь очков. Но мы не играли умно в этот момент и в конце концов проиграли. Но большая проблема не в том, что мы проиграли, а в том, с каким настроем вышли сегодня на матч. Ты — это то, что ты делаешь каждый день. Нельзя один матч сыграть очень хорошо, а в другом забыть, кто ты есть», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.