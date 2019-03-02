Миротич: в плей-офф будет всё иначе, так что «Милуоки» не стоит расслабляться

Форвард «Милуоки Бакс» Никола Миротич убеждён, что победная серия из семи матчей, а также лидерство команды в регулярном чемпионате не должны стать причиной эйфории в Висконсине.

«Мы не хотим расслабляться. Мы идём по своему пути матч за матчем. Все пытаются оставаться здоровыми и в хорошей форме. Когда наступит время плей-офф, всё будет совершенно иначе. Так что расслабляться не время. Что касается моей формы, то знаю, что могу прибавить. Но я неплохо начал в „Милуоки“», — приводит слова баскетболиста Eurohoops.

Никола Миротич стал игроком «Милуоки Бакс» в ходе нынешнего сезона. В Висконсин он перебрался из «Нью-Орлеан Пеликанс». В регулярном чемпионате он принял участие в 37 матчах, набирая в них 16,3 очка и собирая 7,8 подбора в среднем.