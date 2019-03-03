Рэндл и «Нью-Орлеан» заинтересованы в подписании нового контракта

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» и форвард команды Джулиус Рэндл проявляют взаимный интерес к продлению сотрудничества, Clutch Points. В контракте на следующий сезон, за который баскетболист может заработать чуть более $ 9 млн, у Рэндла прописана опция игрока. Вероятнее всего, он ею воспользуется и станет неограниченно свободным агентом.

Тем не менее, уход Энтони Дэвиса откроет для «Пеликанс» новые варианты и в клубе считают целесообразным удержать Рэндла в составе, сам игрок также готов продолжить выступления в Луизиане.

В нынешнем регулярном чемпионате Джулиус принял участие в 57 поединках, набирая в них 20,4 очка, собирая 8,9 подбора и совершая 3,0 передачи в среднем.

Рэндл начинал карьеру в НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцы выбрали его на драфте-2014 под седьмым номером.