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«Орландо» в гостях обыграл «Индиану», «Майами» разгромил «Бруклин»

«Орландо» в гостях обыграл «Индиану», «Майами» разгромил «Бруклин»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 112:117 (27:27, 33:28, 27:28, 25:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, в активе которого 27 очков, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блокшот. В составе победителей 23 очка набрал защитник Терренс Росс. У Эвана Фурнье 19 очков и 8 передач. Дабл-даблом в составе «Пэйсерс» отметился Даррен Коллисон (23 очка, 10 передач).

В параллельном матче «Майами Хит» дома разгромил «Бруклин Нетс» — 117:88 (28:23, 26:21, 30:20, 33:24). Для «Нетс» это поражение стало третьим кряду.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
112 : 117
(27:27, 33:28, 27:28, 25:34)
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Богданович - 25, Коллисон - 23, Джозеф - 14, Янг - 13, Мэттьюз - 12, Тёрнер - 10, О'Куинн - 6, Макдермотт - 6, Эванс - 3, Холидей, Лиф, Рид
Орландо Мэджик: Вучевич - 27, Росс - 23, Фурнье - 19, Айзек - 12, Гордон - 11, Грант - 7, Берч - 7, Бриско - 4, Ивунду - 4, Огастин - 3, Мартин, Джефферсон, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
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