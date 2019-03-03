«Орландо» в гостях обыграл «Индиану», «Майами» разгромил «Бруклин»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 112:117 (27:27, 33:28, 27:28, 25:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, в активе которого 27 очков, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блокшот. В составе победителей 23 очка набрал защитник Терренс Росс. У Эвана Фурнье 19 очков и 8 передач. Дабл-даблом в составе «Пэйсерс» отметился Даррен Коллисон (23 очка, 10 передач).

В параллельном матче «Майами Хит» дома разгромил «Бруклин Нетс» — 117:88 (28:23, 26:21, 30:20, 33:24). Для «Нетс» это поражение стало третьим кряду.