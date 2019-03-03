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46 очков Митчелла помогли «Юте» обыграть «Милуоки», у Адетокунбо 43 очка

46 очков Митчелла помогли «Юте» обыграть «Милуоки», у Адетокунбо 43 очка
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и уступил со счётом 115:111 (23:26, 30:20, 20:32, 42:33). Таким образом, прервалась победная серия «Бакс» из семи матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 46 очков. В активе лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо 43 очка, 14 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блокшот.

В параллельной встрече «Денвер Наггетс» дома уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 112:120 (39:27, 32:40, 22:29, 19:24). Для «Оклахомы» это поражение стало четвёртым кряду.

Ещё в одном матче «Финикс Санз» на домашнем паркете одолел «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 118:109 (33:26, 33:33, 29:19, 23:31).

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
115 : 111
(23:26, 30:20, 20:32, 42:33)
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Митчелл - 46, Фэйворс - 23, Инглс - 14, О'Нил - 7, Рубио - 6, Сефолоша - 5, Корвер - 5, Гобер - 5, Краудер - 4, Аллен, Митру-Лонг, Ньянг, Юдо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Миддлтон - 29, Лопес - 16, Снелл - 6, Коннотон - 6, Ильясова - 5, Вуд - 3, Миротич - 3, Дюваль, Уилсон, Бледсо, Канаан, Колсон
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
112 : 120
(39:27, 32:40, 22:29, 19:24)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Маррей - 20, Миллсэп - 16, Пламли - 14, Томас - 12, Бартон - 8, Харрис - 8, Бисли - 8, Моррис - 6, Крэйг, Вандербилт, Лайдон, Эрнангомес
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 29, Рэндл - 28, Джексон - 16, Диалло - 12, Окафор - 10, Миллер - 10, Пэйтон - 8, Уильямс - 7, Кларк, Джонсон, Смит, Хилл, Мур
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
118 : 109
(33:26, 33:33, 29:19, 23:31)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Эйтон - 26, Букер - 25, Джексон - 16, Убре - 14, Бриджес - 12, Мелтон - 6, Джонсон - 6, Бендер - 5, Холмс - 4, Дэниелс - 4, Окобо, Кроуфорд, Спалдинг
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ингрэм - 25, Макги - 21, Кузма - 13, Харт - 8, Баллок - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Рондо - 4, Мускала - 2, Карузо, Чендлер, Стивенсон, Вагнер
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