46 очков Митчелла помогли «Юте» обыграть «Милуоки», у Адетокунбо 43 очка

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и уступил со счётом 115:111 (23:26, 30:20, 20:32, 42:33). Таким образом, прервалась победная серия «Бакс» из семи матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 46 очков. В активе лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо 43 очка, 14 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блокшот.

В параллельной встрече «Денвер Наггетс» дома уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 112:120 (39:27, 32:40, 22:29, 19:24). Для «Оклахомы» это поражение стало четвёртым кряду.

Ещё в одном матче «Финикс Санз» на домашнем паркете одолел «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 118:109 (33:26, 33:33, 29:19, 23:31).