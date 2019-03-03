Окулов: проблемы начались уже во второй четверти

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедшего 2 марта 2019 года.



«Проблемы начались уже во второй четверти. Ребята перестали выполнять установку на игру, пришлось реагировать тайм-аутами, которые давали только временный результат. После большого перерыва положение усугубилось. Лидеры команды взяли на себя абсолютно неразумную инициативу, перестали двигать мяч. Это привело к тому, что по итогу мы показали очень низкий процент попаданий с игры.



Если в первой половине мы организованно возвращались назад, то во второй все, что было поспешно выпущено по кольцу «Локо», тут же вернулось обратно», — приводит слова Окулова пресс-служба Единой лиги ВТБ.