Райкович: двухнедельный перерыв повлиял на ритм УНИКСа, на игровую форму

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал победу над УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Очень интересная игра – обе команды действовали результативно. УНИКС был сегодня фаворитом, но очевидно, что двухнедельный перерыв повлиял на их ритм, на игровую форму. Горжусь моими ребятами, тем, как они реагировали на тактические задачи, что я ставил перед ними, особенно во второй половине игры.



В конце у нас было большое стремление не повторить ошибок первой игры в Астане, которую мы проиграли из-за одного подбора. Сегодня, даже играя пятью маленькими, мы смогли взять этот подбор. И поэтому я счастлив», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.