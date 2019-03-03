Нэнс недоволен тем, что игроки «Кливленда» обвиняют в неудачах друг друга

В ночь на 3 марта мск «Кливленд Кавальерс» потерпел сокрушительное поражение от «Детройт Пистонс» — 93:129. Впечатлениями от него поделился форвард коллектива из Огайо Ларри Нэнс, посетовавший на то, что игроки «Кливленда» перекладывают вину за неудачи друг на друга.

«Я совершенно этим недоволен. Легко указывать пальцем на других и обвинять друг друга. Я вижу, что мы делаем именно это. В команде много людей, которые показывают пальцами на других. Таких поражений, как от „Детройта“, быть не должно. Сегодня нам нужно посмотреть на себя в зеркало, чтобы подойти к следующей игре с другим отношением», — приводит слова Нэнса-младшего Cavs Nation.

После 63 поединков регулярного чемпионата «Кливленд» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.