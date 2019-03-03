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26 очков Моултри помогли «Калеву» разгромить «Цмоки-Минск»

26 очков Моултри помогли «Калеву» разгромить «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал «Цмоки-Минск». Первая четверть поединка прошла относительно в равной борьбе, а немного удачливее в ней оказались хозяева — 24:23. Но уже в следующей десятиминутке «Калев» здорово прибавил и повёл с двузначным преимуществом — 57:43.

В третьей четверти таллинцы позволили сопернику немного сократить отставание — 64:75, но в заключительном игровом отрезке снова выдали мощный рывок, благодаря чему оформили победу с разгромным счётом — 108:83.

Самым результативным в составе победителей стал Арнетт Моултри, набравший 26 очков. У «Цмоки-Минск» 19 очков набрал Девон Саддлер, дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Зисис Сарикопулос.

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