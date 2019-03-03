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Дабл-дабл Зака помог ВЭФу победить «Зелену Гуру»

Дабл-дабл Зака помог ВЭФу победить «Зелену Гуру»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Рижский ВЭФ добыл победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой». Команда из Польши успешно начала встречу, выиграв первую четверть с небольшим преимуществом — 21:18. Но уже в следующей десятиминутке рижане сделали серьёзную заявку на победу, поведя с двузначным преимуществом — 51:38.

После большого перерыва подопечные Гайлитиса ещё немного прибавили и оторвались на 15 очков — 70:55. Лишь в заключительном игровом отрезке «Зелена Гура» снова была конкурентоспособной, но наверстать упущенное не смогла. Итоговая победа ВЭФа — 92:78.

Самым результативным в составе победителей стал Стив Зак, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. У «Зеленой Гуры» 14 очков набрал Маркелл Старкс.

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