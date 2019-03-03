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Дабл-дабл Нуркича помог «Портленду» победить «Шарлотт»

Дабл-дабл Нуркича помог «Портленду» победить «Шарлотт»
Баскетбол / НБА

На арене «Спектрум Центр», что в Шарлотт (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Портленд» уверенно начал встречу и после первой четверти повёл со счётом 32:25, к большому перерыву орегонцы сохраняли лидерство — 56:50. В третьей двенадцатиминутке «Хорнетс» сократили отставание до минимума — 80:81, а на старте заключительного игрового отрезка даже сравнял счёт — 85:85. Но вскоре гости прибавили и оформили рывок, благодаря которому одержали победу со счётом 118:108.

Самым результативным в составе победителей стал Родни Худ, набравший 27 очков, дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов оформил Юсуф Нуркич. У «Шарлотт» 23 очка набрал Джереми Лэмб, дабл-дабл из 18 очков и 12 передач записал в актив Кемба Уокер.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
108 : 118
(25:32, 25:24, 30:25, 28:37)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Шарлотт Хорнетс: Лэмб - 23, Уокер - 18, Камински - 18, Паркер - 14, Бриджес - 10, Зеллер - 9, Батюм - 8, Уильямс - 6, Бийомбо - 2, Монк, Мэк, Кидд-Гилкрист, Эрнангомес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Худ - 27, Нуркич - 26, Лиллард - 23, Амину - 14, Карри - 8, Макколлум - 6, Харклесс - 6, Кантер - 6, Лейман - 2, Леонард, Лябисье, Саймонс, Коллинс
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