Дабл-дабл Нуркича помог «Портленду» победить «Шарлотт»

На арене «Спектрум Центр», что в Шарлотт (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Портленд» уверенно начал встречу и после первой четверти повёл со счётом 32:25, к большому перерыву орегонцы сохраняли лидерство — 56:50. В третьей двенадцатиминутке «Хорнетс» сократили отставание до минимума — 80:81, а на старте заключительного игрового отрезка даже сравнял счёт — 85:85. Но вскоре гости прибавили и оформили рывок, благодаря которому одержали победу со счётом 118:108.

Самым результативным в составе победителей стал Родни Худ, набравший 27 очков, дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов оформил Юсуф Нуркич. У «Шарлотт» 23 очка набрал Джереми Лэмб, дабл-дабл из 18 очков и 12 передач записал в актив Кемба Уокер.