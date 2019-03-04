«Детройт» в овертайме обыграл «Торонто», «Кливленд» победил «Орландо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (31-31) на домашнем паркете в первом овертайме обыграл «Торонто Рэпторс» (36-18) — 112:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник канадского клуба Кайл Лоури, набравший 35 очков. Он реализовал 6 бросков из 14 из-за дуги. 21 балл на счету Паскаля Сиакама. В составе «Детрйота» 27 очков в активе Блэйка Гриффина. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 15 баллов и 17 подборов.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» (16-48) дома взял верх над «Орландо Мэджик» (30-35) — 107:93.

В составе победителей 18 очков набрал Джордан Кларксон, 17 – Коллин Секстон. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 16 баллов и 14 подборов. У «Орландо» дабл-даблом из 28 очков и 13 подборов отметился Никола Вучевич.