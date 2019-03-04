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«Детройт» в овертайме обыграл «Торонто», «Кливленд» победил «Орландо»

«Детройт» в овертайме обыграл «Торонто», «Кливленд» победил «Орландо»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (31-31) на домашнем паркете в первом овертайме обыграл «Торонто Рэпторс» (36-18) — 112:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник канадского клуба Кайл Лоури, набравший 35 очков. Он реализовал 6 бросков из 14 из-за дуги. 21 балл на счету Паскаля Сиакама. В составе «Детрйота» 27 очков в активе Блэйка Гриффина. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 15 баллов и 17 подборов.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» (16-48) дома взял верх над «Орландо Мэджик» (30-35) — 107:93.

В составе победителей 18 очков набрал Джордан Кларксон, 17 – Коллин Секстон. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 16 баллов и 14 подборов. У «Орландо» дабл-даблом из 28 очков и 13 подборов отметился Никола Вучевич.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2019, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
112 : 107
ОТ (24:19, 24:26, 25:33, 27:22, 12:7)
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Гриффин - 27, Джексон - 19, Кеннард - 19, Драммонд - 15, Эллингтон - 11, Смит - 9, Мейкер - 6, Робинсон - 4, Браун - 2, Галлоуэй, Томас, Пачулия, Лойер
Торонто Рэпторс: Лоури - 35, Сиакам - 21, Ануноби - 13, Марк Газоль - 13, Пауэлл - 11, Грин - 6, Ибака - 5, Маккоу - 2, Лин - 1, Миллер, Буше
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2019, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
107 : 93
(29:24, 23:24, 15:24, 40:21)
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 18, Секстон - 17, Лав - 16, Осман - 14, Деллаведова - 11, Нэнс - 11, Нваба - 8, Стаускас - 7, Крисс - 3, Найт - 2, Фрай
Орландо Мэджик: Вучевич - 28, Огастин - 19, Гордон - 15, Фурнье - 11, Айзек - 7, Бриско - 4, Ивунду - 4, Берч - 3, Росс - 2, Мартин, Джефферсон, Грант, Фразьер
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