Трэй Янг был удалён после взгляда в сторону Криса Данна

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг был удалён за два технических фола в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Первый технический Янг получил в стартовом периоде после того, как спровоцировал потасовку с разыгрывающим соперника Крисом Данном. После остановки игры защитник «Атланты» легко толкнул оппонента, получил в ответ подзатыльник, и игроки принялись высказывать друг другу замечания на повышенных тонах, пока их не остановили партнёры. В третьей четверти Янг, реализовав трёхочковый, просто посмотрел в сторону стоявшего к нему спиной Данна, положив руки на бёдра. Судья расценил это действие как празднование в провокационной для соперника форме и зафиксировал технический фол, ставший вторым и повлекший автоматическое удаление.



Встреча завершилась победой «Атланты» со счётом 123:118.

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