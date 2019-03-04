Роскошный аллей-уп Хардена и Капела – в видеообзоре матча «Бостон» – «Хьюстон»

«Бостон Селтикс» на своей площадке принимал «Хьюстон Рокетс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Хьюстона» Джеймса Хардена и Клинта Капела, а также эффектное добивание сверху центрового «Бостона» Арона Бэйнса.



Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 115:104. Самым результативным игроком встречи с 42 очками стал атакующий защитник победителей Джеймс Харден. У «Бостона» отличился разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 24 очка. Теперь «Рокетс» занимают 5-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 38-25, а «Селтикс» – 5-е в Восточной (38-26).

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