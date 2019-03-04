Ключевой промах Лоури из-под кольца – в видеообзоре матча «Детройт» – «Торонто»

«Детройт Пистонс» дома встречался с «Торонто Рэпторс» в в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли эффектные трёхочковые игроков «Детройта» Блэйка Гриффина и Реджи Джексона и их соперников Кайла Лоури и Марка Газоля, а также ключевой промах Лоури из-под кольца на последних секундах.



Матч завершился победой «Детройта» в овертайме со счётом 112:107. Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури. У победителей отличился мощный форвард Блэйк Гриффин, набравший 27 очков. Теперь «Пистонс» занимают в Восточной конференции 6-е место с соотношением побед и поражений 31-31, а «Рэпторс» – 2-е (46-18).

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