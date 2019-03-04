Виртуозный дриблинг Хардена – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки мощного форварда «Вашингтон Уизардс» Джабари Паркера, центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Ника Стаускаса и атакующего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Терренса Фергюсона, шикарный пас не глядя в быстрой контратаке разыгрывающего «Детройт Пистонс» Иша Смита, виртуозный дриблинг и последующий точный трёхочковый атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, а также роскошный проход разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Шэя Гилджеус-Александера оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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