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Виртуозный дриблинг Хардена – в топ-10 дня в НБА

Виртуозный дриблинг Хардена – в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Сокрушительные данки мощного форварда «Вашингтон Уизардс» Джабари Паркера, центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Ника Стаускаса и атакующего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Терренса Фергюсона, шикарный пас не глядя в быстрой контратаке разыгрывающего «Детройт Пистонс» Иша Смита, виртуозный дриблинг и последующий точный трёхочковый атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, а также роскошный проход разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Шэя Гилджеус-Александера оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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