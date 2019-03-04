Снуп Догг об игроках «Лейкерс»: возьмите рабский корабль и отправьте их к чертям

Рэпер Снуп Догг, являющийся фанатом «Лос-Анжелес Лейкерс», выразил недовольство игрой калифорнийской команды в текущем сезоне НБА.



«Плохой год, чувак. Ужасно наблюдать, как в этом году играют мои «Стилерз», и ужасно смотреть, как играют мои «Лейкерс». Кто-то должен уйти. На самом деле, многие должны уйти. Начиная с тренера. Это не работает. Это не путь Лос-Анджелеса. Возьмите рабский корабль и отправьте их всех отсюда к чертям.



Надоело это «Всё будет хорошо, всё будет круто, они поймут, они вырастут». Жаль, что они не собираются ничего делать. Окажите Леброну помощь. Они отстой. Я продаю свой абонемент прямо сейчас. Его цена — пять долларов. Любой из вас может его заполучить», — сказал Снуп Догг в видео, которое можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report.