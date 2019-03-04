Райт: неважно, где играем, мы должны показывать классный баскетбол и побеждать

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Доррелл Райт поделился ожиданиями от предстоящей игры четвертьфинала Еврокубка с казанским УНИКСом.



«Мы играли с УНИКСом в начале сезона и были близки к победе. Не скажу, что хорошо помню эту команду: матч был ещё в октябре. Но в марте мы встретимся с казанцами снова сразу же после четвертьфинальной серии, в результате сыграем три или четыре раза подряд. По-моему, это забавно.



Я слышал, что арены в Краснодаре и Казани идентичны. Но когда мы прибыли туда, то увидел всё собственными глазами. Вне зависимости от того, в каком «Баскет-Холле» проходит матч, наша цель – сосредоточиться и забрать победу. Неважно, где играем, мы должны показывать классный баскетбол и побеждать», — приводит слова Маклина официальный сайт краснодарской команды.