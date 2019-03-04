Колесников: перед своими болельщиками начинать серию очень приятно

Защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников считает, что преимущество своей площадки — основной козырь казанцев в предстоящем матче четвертьфинала плей-офф Еврокубка с краснодарским «Локомотивом-Кубань».



«Планомерно готовимся к «Локомотиву». Понимаем, на этой стадии, в четвертьфинале, в турнире остались только сильные команды, но нам выбирать не приходилось. Наша задача была — заработать преимущество своей площадки, и это главное. Перед своими болельщиками начинать серию очень приятно», — передаёт слова Евгения Колесникова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.



Встреча УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится в Казани завтра, 5 марта. Начало — в 19:00.