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Колесников: перед своими болельщиками начинать серию очень приятно

Колесников: перед своими болельщиками начинать серию очень приятно
Баскетбол / Еврокубок

Защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников считает, что преимущество своей площадки — основной козырь казанцев в предстоящем матче четвертьфинала плей-офф Еврокубка с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Планомерно готовимся к «Локомотиву». Понимаем, на этой стадии, в четвертьфинале, в турнире остались только сильные команды, но нам выбирать не приходилось. Наша задача была — заработать преимущество своей площадки, и это главное. Перед своими болельщиками начинать серию очень приятно», — передаёт слова Евгения Колесникова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Встреча УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится в Казани завтра, 5 марта. Начало — в 19:00.

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