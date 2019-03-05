Симмонс и Митчелл – лучшие игроки недели в НБА

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс (Восточная конференция) и. защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл (Западная конференция). признаны лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

«Филадельфия» на минувшей неделе одержала две победы и потерпела одно поражение. В среднем за матч Симмонс набирал 16,7 очка, делал 13,3 подбора и 8,0 результативных передач. «Сиксерс» (40-23) занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В последних матчах из-за травмы не принимает участие Джоэл Эмбиид.

На счету «Юты» три выигрыша кряду. Средние показатели Митчелла за матч составили 34,0 очка, 5,0 подборов и 5,0 передач. Благодаря серии из четырёх побед «джазмены» (36-26) поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.