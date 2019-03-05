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«Бруклин» разгромил «Даллас», «Майами» обыграл «Атланту»

«Бруклин» разгромил «Даллас», «Майами» обыграл «Атланту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (33-33) на домашнем паркете разгромил «Даллас Маверикс» (27-36) — 127:88.

В составе победителей 22 очка набрал Демарре Кэрролл. Д’Анджело Расселл оформил дабл-дабл из 13 баллов и 11 результативных передач. На счету Родиона Куруча 19 очков. У «Далласа» 20 баллов в активе Дуайта Пауэлла (5 из 6 из-за дуги), 16 – у Луки Дончича.

В параллельной встрече «Майами Хит» (29-34) также дома обыграл «Атланту Хоукс» (22-43) — 114:113.

Самым результативным игроком матча стал ветеран «Хит» Дуэйн Уэйд, набравший 23 очка. 19 баллов на счету Джоша Ричардсона. У «Хоукс» 21 очко в активе Винса Картера, реализовавшего 7 бросков из 11 из-за дуги. 18 баллов набрал Кент Бэйзмор.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2019, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
127 : 88
(31:21, 34:26, 34:26, 28:15)
Даллас Маверикс
Даллас
Бруклин Нетс: Кэрролл - 22, Куруч - 19, ЛеВерт - 18, Динуайдди - 16, Расселл - 13, Харрис - 11, Аллен - 8, Краббе - 8, Холлис-Джефферсон - 6, Дэвис - 4, Напьер - 2, Дадли, Пинсон
Даллас Маверикс: Пауэлл - 20, Дончич - 16, Брансон - 10, Клебер - 8, Ли - 7, Хардуэй-младший - 7, Бёрк - 7, Финни-Смит - 4, Харрис - 4, Новицки - 4, Джексон - 1, Брокхофф, Межри
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2019, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
114 : 113
(32:31, 29:30, 24:24, 29:28)
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Уэйд - 23, Ричардсон - 19, Уинслоу - 18, Уэйтерс - 14, Олиник - 12, Адебайо - 9, Джонс - 8, Макгрудер - 7, Уайтсайд - 4, Джонсон, Андерсон, Хаслем, Робинсон
Атланта Хоукс: Картер - 21, Бэйзмор - 18, Янг - 14, Дедмон - 14, Хаертер - 13, Бембри - 11, Адамс - 8, Джонсон - 6, Пойтресс - 6, Лень - 2, Андерсон
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