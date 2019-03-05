«Бруклин» разгромил «Даллас», «Майами» обыграл «Атланту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (33-33) на домашнем паркете разгромил «Даллас Маверикс» (27-36) — 127:88.

В составе победителей 22 очка набрал Демарре Кэрролл. Д’Анджело Расселл оформил дабл-дабл из 13 баллов и 11 результативных передач. На счету Родиона Куруча 19 очков. У «Далласа» 20 баллов в активе Дуайта Пауэлла (5 из 6 из-за дуги), 16 – у Луки Дончича.

В параллельной встрече «Майами Хит» (29-34) также дома обыграл «Атланту Хоукс» (22-43) — 114:113.

Самым результативным игроком матча стал ветеран «Хит» Дуэйн Уэйд, набравший 23 очка. 19 баллов на счету Джоша Ричардсона. У «Хоукс» 21 очко в активе Винса Картера, реализовавшего 7 бросков из 11 из-за дуги. 18 баллов набрал Кент Бэйзмор.