«Сан-Антонио» нанёс «Денверу» третье поражение подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» — 104:103. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 36:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Денвера» Джамал Маррей, набравший 25 очков. Он реализовал 6 бросков из 10 из-за дуги. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 баллов и 10 подборов. 15 очков на счету Малика Бизли.

В составе «Спёрс» 24 очка набрал Демар Дерозан. В шаге от дабл-дабла остановился Ламаркус Олдридж – 22 балла и 9 подборов.

«Сан-Антонио» (36-29) одержал третью победу кряду и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции. У «Денвера» (42-21) три поражения подряд.