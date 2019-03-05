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«Сан-Антонио» нанёс «Денверу» третье поражение подряд

«Сан-Антонио» нанёс «Денверу» третье поражение подряд
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» — 104:103. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 36:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Денвера» Джамал Маррей, набравший 25 очков. Он реализовал 6 бросков из 10 из-за дуги. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 баллов и 10 подборов. 15 очков на счету Малика Бизли.

В составе «Спёрс» 24 очка набрал Демар Дерозан. В шаге от дабл-дабла остановился Ламаркус Олдридж – 22 балла и 9 подборов.

«Сан-Антонио» (36-29) одержал третью победу кряду и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции. У «Денвера» (42-21) три поражения подряд.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2019, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
104 : 103
(36:17, 22:31, 27:21, 19:34)
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 24, Олдридж - 22, Гэй - 14, Уайт - 11, Миллз - 8, Белинелли - 8, Форбс - 7, Пёлтль - 6, Ойбанкс - 2, Дав. Бертанс - 2, Пондекстер, Мету, Каннингем
Денвер Наггетс: Маррей - 25, Йокич - 22, Бисли - 15, Бартон - 12, Харрис - 8, Томас - 7, Крэйг - 5, Миллсэп - 5, Моррис - 4, Вандербилт, Пламли, Эрнангомес, Уэлш
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