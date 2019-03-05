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«Финикс» сенсационно обыграл «Милуоки», «Нью-Орлеан» победил «Юту»

«Финикс» сенсационно обыграл «Милуоки», «Нью-Орлеан» победил «Юту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Финикс Санз» (14-51) дома обыграл «Милуоки Бакс» (48-16) – 114:105.

У победителей дабл-даблами отметились Келли Убре (27 очков и 13 подборов) и Деандре Эйтон (19 баллов и 12 подборов). 22 очка на счету Девина Букера. У «оленей» дабл-даблы в активе Янниса Адетокунбо (21 балл и 13 подборов) и Эрсана Ильясовы (11 очков и 10 подборов).

В параллельной встрече «Нью-Орлеан Пеликанс» (30-36) на выезде обыграл «Юту Джаз» (36-27) — 115:112.

В составе победителей по 30 очков набрали Джулиус Рэндл и Джру Холидэй. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 15 баллов и 11 подборов. У «джазменов» дабл-дабл из 19 очков и 19 подборов на счету Руди Гобера. По 20 баллов в активе Кайла Корвера и Джея Краудера.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
114 : 105
(20:31, 32:23, 24:28, 38:23)
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Убре - 27, Букер - 22, Эйтон - 19, Джексон - 16, Джонсон - 13, Бриджес - 9, Кроуфорд - 4, Холмс - 2, Дэниелс - 2, Окобо, Мелтон, Спалдинг, Бендер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Брогдон - 19, Бледсо - 15, Миротич - 13, Ильясова - 11, Лопес - 10, Снелл - 10, Миддлтон - 6, Дюваль, Уилсон, Пау Газоль, Коннотон, Вуд
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2019, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
112 : 115
(33:24, 28:28, 27:30, 24:33)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз: Корвер - 20, Краудер - 20, Гобер - 19, Митчелл - 19, Фэйворс - 16, Инглс - 8, О'Нил - 4, Рубио - 3, Сефолоша - 3, Аллен, Ньянг, Юдо
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 30, Рэндл - 30, Дэвис - 15, Пэйтон - 10, Миллер - 7, Уильямс - 7, Мур - 7, Диалло - 5, Джексон - 4, Кларк, Джонсон, Смит, Хилл
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