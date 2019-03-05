«Финикс» сенсационно обыграл «Милуоки», «Нью-Орлеан» победил «Юту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Финикс Санз» (14-51) дома обыграл «Милуоки Бакс» (48-16) – 114:105.

У победителей дабл-даблами отметились Келли Убре (27 очков и 13 подборов) и Деандре Эйтон (19 баллов и 12 подборов). 22 очка на счету Девина Букера. У «оленей» дабл-даблы в активе Янниса Адетокунбо (21 балл и 13 подборов) и Эрсана Ильясовы (11 очков и 10 подборов).

В параллельной встрече «Нью-Орлеан Пеликанс» (30-36) на выезде обыграл «Юту Джаз» (36-27) — 115:112.

В составе победителей по 30 очков набрали Джулиус Рэндл и Джру Холидэй. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 15 баллов и 11 подборов. У «джазменов» дабл-дабл из 19 очков и 19 подборов на счету Руди Гобера. По 20 баллов в активе Кайла Корвера и Джея Краудера.