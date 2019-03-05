Дюрант: с «Бостоном» всё будет в порядке, когда начнётся плей-офф

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» поделился мнением о проблемах команды Брэда Стивенса.

«Селтикс» находятся на вершине таблицы. Они проиграли несколько матчей, но у них есть лучшие таланты. С ними всё будет в порядке, когда начнётся плей-офф. Все, вероятно, думали, что они выиграют 65 матчей, потому что у них хороший состав, а в прошлом сезоне им удалось выйти в финал конференции. Но сейчас новый сезон.

У «Бостона» есть много молодых игроков и несколько ветеранов, преодолевших трудности. Они всё ещё привыкают к друг другу и пытаются со всем разобраться. На это может уйти половина сезона или даже целый год. Они продолжат расти. Сейчас мы видим неготовый продукт», — приводит слова Дюранта ESPN.

Матч «Голден Стэйт» — «Бостон» пройдёт в Окленде на «Оракл-Арене» 6 марта и начнётся в 6:30 мск.