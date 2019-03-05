Эффектный данк Джеймса и роскошные передачи Рондо — в обзоре дерби Лос-Анджелеса

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Дерби Лос-Анджелеса прошло на арене «Стэйплс-центр» и завершилось со счётом 113:105 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, собравший коллекцию из 27 очков, 8 подборов, 6 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Разыгрывающий Рэджон Рондо оформил трипл-дабл из 24 очков, 12 результативных передач и 10 подборов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Серия поражений команды Люка Уолтона достигла трёх встреч. Подопечные Дока Риверса одержали третью победу подряд.

«Клипперс» (37-29) занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» (30-34) — 10-е.