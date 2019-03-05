Джеймс: плей-офф? «Лейкерс» нужно играть до самого конца и думать о каждом матче

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:113) оценил шансы команды на выход в плей-офф.

«Нужно играть до самого конца. Посмотрим, что произойдёт. Я уже давно об этом говорю. Все говорят о плей-офф, но мы должны беспокоиться о каждом матче и о том, как стать лучше», — приводит слова Джеймса ESPN.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 30 побед в 64 матчах. От зоны плей-офф калифорнийский клуб отделяет шесть побед.

В следующей игре регулярного чемпионата команда Люка Уолтона встретится с «Денвер Наггетс». Матч состоится в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» 7 марта и начнётся в 6:30 мск.