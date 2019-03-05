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«Мельницы» в исполнении Фокса и Холмса — в топ-10 дня в НБА

«Мельницы» в исполнении Фокса и Холмса — в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные данки лидера «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркуса Олдриджа, форварда «Майами Хит» Деррика Джонса, разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Денниса Смита-младшего, форварда «Атланты Хоукс» Деандре Бембри, защитника «Сакраменто Кингз» Де'Аарона Фокса и форварда «Финикс Санз» Ричауна Холмса, обманное движение защитника «Бруклин Нетс» Джо Харриса, роскошная передача форварда «Хит» Джастиса Уинслоу, эффектный аллей-уп разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидея на форварда Энтони Дэвиса, а также попадание новичка «Даллас Маверикс» Луки Дончича с середины площадки.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

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