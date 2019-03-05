Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кузма толкнул Джеймса, чтобы тот помешал Галлинари реализовать трёхочковый

Кузма толкнул Джеймса, чтобы тот помешал Галлинари реализовать трёхочковый
Баскетбол / НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма в заключительной четверти домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» толкнул лидера команды Леброна Джеймса, чтобы тот помешал забить трёхочковый бросок игроку гостей Данило Галлинари.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 113:105. Джеймс набрал 27 очков, собрал 8 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот за 42 минуты игрового времени.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 30 побед в 64 матчах. От зоны плей-офф калифорнийский клуб отстаёт на шесть побед.

Джеймс: плей-офф? «Лейкерс» нужно играть до самого конца и думать о каждом матче
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент