Кузма толкнул Джеймса, чтобы тот помешал Галлинари реализовать трёхочковый

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма в заключительной четверти домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» толкнул лидера команды Леброна Джеймса, чтобы тот помешал забить трёхочковый бросок игроку гостей Данило Галлинари.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 113:105. Джеймс набрал 27 очков, собрал 8 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот за 42 минуты игрового времени.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 30 побед в 64 матчах. От зоны плей-офф калифорнийский клуб отстаёт на шесть побед.