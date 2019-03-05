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Швед: в игре с ЦСКА показали, что можем обыграть любого соперника

Швед: в игре с ЦСКА показали, что можем обыграть любого соперника
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед после победы своей команды над ЦСКА выразил оптимизм в борьбе за выход плей-офф Евролиги.

Накануне «Химки» в овертайме обыграли ЦСКА со счётом 72:73 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Следующий матч подмосковного клуба состоится 8 марта: в гостях он встретится с испанской «Басконией».

«Есть надежда на то, что в Евролиге сможем выйти в плей-офф. Пока есть теоретический шанс — будем бороться. Сегодня мы показали, что можем обыграть любого соперника. Теперь надо восстановиться и готовиться к следующей игре. Раскачиваться уже некогда», — цитирует Шведа ТАСС.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 9 побед при 15 поражениях.

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