Швед: в игре с ЦСКА показали, что можем обыграть любого соперника

Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед после победы своей команды над ЦСКА выразил оптимизм в борьбе за выход плей-офф Евролиги.



Накануне «Химки» в овертайме обыграли ЦСКА со счётом 72:73 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Следующий матч подмосковного клуба состоится 8 марта: в гостях он встретится с испанской «Басконией».

«Есть надежда на то, что в Евролиге сможем выйти в плей-офф. Пока есть теоретический шанс — будем бороться. Сегодня мы показали, что можем обыграть любого соперника. Теперь надо восстановиться и готовиться к следующей игре. Раскачиваться уже некогда», — цитирует Шведа ТАСС.



«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 9 побед при 15 поражениях.