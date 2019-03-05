Маркович: остановили ЦСКА на 70 очках за 45 минут, это отличный показатель

Защитник баскетбольных «Химок» Стефан Маркович прокомментировал подмосковной команды над ЦСКА в овертайме со счётом 73:72.

«Мы бились все 45 минут. Знали, что ЦСКА – отличная команда, но мы верили друг в друга и в концовке победили. Начали не очень хорошо, но потом добавили энергии в защите и остановили соперника на 70 с небольшим очков за 45 минут. Это отличный показатель. Именно такой подход у нас и должен быть.

Швед провёл отличный матч, мы победили, что очень важно, и продолжаем бороться за лучшую позицию в Лиге ВТБ. Сегодня лично я хотел выиграть, поэтому делал все, что от меня зависело, вот и все. На площадке я всегда все делаю ради победы», — приводит слова Марковича пресс-служба «Химок».