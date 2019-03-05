Прифтис: в матче с «Локо» важно использовать преимущество домашней арены

Сегодня, 5 марта, в турнире Еврокубка стартуют четвертьфинальные серии плей-офф. В одной из пар за путёвку в полуфинал силами померятся УНИКС и «Локомотив-Кубань». В канун поединка наставник казанцев Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от встречи с «железнодорожниками», отметив, что в серии важно будет извлечь выгоду из преимущества домашней арены.

«Это первый матч плей-офф, и он важен для обеих команд. Мы должны прибавить в обороне и быть более эффективными в этом компоненте, чем в предыдущей встрече лиги ВТБ. „Локомотив-Кубань“ — талантливая команда с отличным подбором игроков. Мы ожидаем, что матч будет тяжёлым, но нам важно использовать преимущество домашней арены», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Еврокубка.