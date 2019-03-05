Лукич: по сравнению с прошлым годом «Венеция» прибавила

Сегодня, 5 марта, в розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов состоится первый матч 1/8 финала, в котором «Нижний Новгород» на домашней арене примет «Венецию». В преддверии этой встречи ожиданиями от неё поделился наставник нижегородцев Зоран Лукич, отметивший высокий уровень соперника.

«Мы хорошо знакомы с командой «Умана Рейер Венеция» ещё по прошлому году. В нынешнем сезоне благодаря дополнительной селекции они добавили в качестве и выглядят ровно так, как и должен выглядеть коллектив, желающий добиться определённых целей в сезоне. У них полноценный состав из 12 человек, в котором каждый игрок имеет серьёзную роль на площадке. Нас ожидает очень трудная игра», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».