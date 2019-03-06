«Торонто» уступил «Хьюстону», «Миннесота» дома обыграла «Оклахому»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и уступил со счётом 95:107 (19:23, 18:32, 34:14, 24:38). Для «Рокетс» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, на счету которого 35 очков. Разыгрывающий гостей Крис Пол отметился 10 передачами.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» в гостях уступил «Миннесоте Тимбервулвз» — 120:132 (24:30, 33:41, 30:31, 33:29).

Главным героем встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 14 подборов. В активе лидера «Тандер» Расселла Уэстбрука 38 очков, 13 подборов и 6 передач.

Ещё в одной встрече «Мемфис Гриззлиз» дома одолел «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 120:111 (20:33, 41:30, 21:23, 38:25).