Дюрант: Керр всегда призывал получать радость от игры, а теперь говорит о злости

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант отреагировал на критику главного тренера команды Стива Керра после неудачи в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс».
«Керр всегда призывал нас получать радость от игры. А теперь, оказывается, мы переходим с радости на злость? Я с этим не согласен.
Все до единого члены команды – тренеры, игроки – все должны начать работать лучше», – приводит слова Дюранта ESPN.
Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 95:128. Это самый крупный проигрыш «Уорриорз» на своей площадке за последние 10 лет. Форвард в матче набрал 18 очков, совершил 2 подбора, отдал 2 передачи и сделал перехват за 31 минуту, реализовав 5 из 16 бросков с игры, включая 0 из 5 трёхочковых.
Керр: в баскетбол нельзя играть трусцой, должна быть страсть и злость