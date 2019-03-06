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Керр: в баскетбол нельзя играть трусцой, должна быть страсть и злость

Керр: в баскетбол нельзя играть трусцой, должна быть страсть и злость
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр раскритиковал действия подопечных в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс».

«Мне показалось, что наши игроки просто семенили трусцой по площадке. Но в баскетбол нельзя играть трусцой. Нужно бежать как во время спринта. Проходы должны быть резкими. Необходимо отдавать все силы. Мы этого не сделали, и на это стыдно было смотреть.

Успехи начинаются со страсти, спортивной злости и напора. Ничего этого я не увидел», – приводит слова Керра ESPN.

Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 95:128. Уже после первой половины команда уступала 48:73. Это самый крупный проигрыш «Уорриорз» на своей площадке за последние 10 лет.

«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за последние 10 лет
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