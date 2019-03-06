Ирвинг: долгий перелёт помог «Бостону», нам надоело воевать друг с другом

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг раскрыл секрет преображения команды перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Нам помог долгий перелёт. Это именно то, что было нам нужно. Мы должны были дойти до состояния, когда нам надоело воевать друг с другом и со всем миром. И это действительно стало неважным. Мы захотели просто выйти на площадку и играть в баскетбол. Это наша священная заповедь. Мы должны следовать ей и не позволять никому выбить нас из колеи», – приводит слова Ирвинга ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Бостона» со счётом 128:95. Защитник в ней набрал 19 очков, совершил 5 подборов, отдал 11 результативных передач и сделал 2 перехвата за 30 минут.

«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» «+33», Хэйворд набрал 30 очков