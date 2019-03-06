Хэкетт получил травму глаза и рискует пропустить ближайшие матчи ЦСКА

Защитник баскетбольного ЦСКА Дэниэл Хэкетт получил повреждение в результате контакта с игроком «Химок».



«Армейский защитник прошел медобследование в GMS Clinic, в результате которого у баскетболиста диагностирован ушиб левого глаза (с очагом контузии сетчатки). В связи с этим в ближайшие дни Хэкетт будет тренироваться по индивидуальной программе под наблюдением докторов команды. Решение о допуске игрока к предстоящим матчам будет принято после контрольного обследования в GMS Clinic», — говорится на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, что матч «Химки»-ЦСКА прошёл 4 марта и завершился в овертайме со счётом 73:72 в пользу подмосковной команды.

Видео момента, в котором Хэккет получил травму можно посмотреть на официальном YouTube-канале ЦСКА.