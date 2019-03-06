Макколлум признан MVP первых четвертьфиналов Еврокубка

Защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум был признан самым ценным игроком первых четвертьфинальных матчей Еврокубка, сообщает официальный сайт соревнований.



В победном для УНИКСа матче с «Локомотивом-Кубань» Макколлум набрал 32 очка, в общей сложности заработав 37 баллов за эффективность действий. Встреча завершилась со счётом 86:66 в пользу подопечных Димитриса Прифтиса.



Стоит отметить, что в тройке лучших игроков первых матчей четвертьфиналов оказался и партнёр Макколлума по команде Пиеррия Генри, на счету которого в матче с краснодарской командой 18 очков, 9 передач и 6 подборов. Генри набрал 30 очков за эффективность действий.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Евролиги.