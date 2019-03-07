«Чикаго» вырвал победу у «Филадельфии», «Бруклин» обыграл «Кливленд»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Чикаго Буллз» (19-47) на домашнем паркете обыграл «Филадельфию Сиксерс» (41-24) -108:107. Решающим стало попадание защитника «быков» Зака Лавина за полторы секунды до истечения основного времени.

Он и стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков. 19 баллов на счету Робина Лопеса. У «Филадельфии» 22 очка на счету Джимми Батлера. Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 18 баллов и 11 подборов. Джоэл Эмбиид продолжает восстанавливаться от повреждения.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» (34-33) также дома обыграл «Кливленд Кавальерс» (16-49) — 113:107.

В составе победителей 28 очков набрал Спенсер Динуайдди, 25 – Д’Анджело Расселл. У «Кливленда» дабл-даблами отметились Кевин Лав (24 очка и 16 подборов) и Ларри Нэнс (17 баллов и 11 подборов).