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«Чикаго» вырвал победу у «Филадельфии», «Бруклин» обыграл «Кливленд»

«Чикаго» вырвал победу у «Филадельфии», «Бруклин» обыграл «Кливленд»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Чикаго Буллз» (19-47) на домашнем паркете обыграл «Филадельфию Сиксерс» (41-24) -108:107. Решающим стало попадание защитника «быков» Зака Лавина за полторы секунды до истечения основного времени.

Он и стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков. 19 баллов на счету Робина Лопеса. У «Филадельфии» 22 очка на счету Джимми Батлера. Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 18 баллов и 11 подборов. Джоэл Эмбиид продолжает восстанавливаться от повреждения.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» (34-33) также дома обыграл «Кливленд Кавальерс» (16-49) — 113:107.

В составе победителей 28 очков набрал Спенсер Динуайдди, 25 – Д’Анджело Расселл. У «Кливленда» дабл-даблами отметились Кевин Лав (24 очка и 16 подборов) и Ларри Нэнс (17 баллов и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
108 : 107
(30:30, 27:27, 25:29, 26:21)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Лавин - 39, Лопес - 19, Портер - 15, Маркканен - 11, Селден - 7, Харрисон - 6, Данн - 4, Арчидиаконоу - 4, Луваву-Кабарро - 3, Фелисио, Блэкени
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 22, Симмонс - 18, Редик - 15, Харрис - 13, Эннис - 11, Джонсон - 9, Скотт - 8, Макконнел - 6, Болден - 5, Паттон, Хайсмит
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
113 : 107
(31:20, 24:30, 25:35, 33:22)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Динуайдди - 28, Расселл - 25, Аллен - 15, ЛеВерт - 14, Куруч - 10, Харрис - 9, Кэрролл - 4, Дэвис - 4, Краббе - 4, Дадли, Пинсон, Напьер, Холлис-Джефферсон
Кливленд Кавальерс: Лав - 24, Нваба - 22, Нэнс - 17, Кларксон - 14, Секстон - 12, Стаускас - 6, Осман - 5, Найт - 4, Деллаведова - 2, Крисс - 1, Фрай
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