«Юта» обыграла «Нью-Орлеан», Финикс» одержал третью победу кряду

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (37-27) на выезде взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» (30-37) — 114:104.

В составе победителей 25 очков набрал Деррик Фэйворс, 22 – Донован Митчелл. Дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов оформил Руди Гобер. У «пеликанов» 23 очка на счету Джулиуса Рэндла. По 16 баллов в активе Энтони Дэвиса и Джру Холидэя.

В параллельной встрече «Финикс Санз» (15-51) дома обыграл «Нью-Йорк Никс» (13-52) — 107:96.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Девин Букер, набравший 41 очко. 18 баллов на счету Келли Убре. В составе «Никс» дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов оформил Деандре Джордан. По 15 баллов в активе Ноа Вонле, Денниса Смита и Дэмиэна Дотсона.