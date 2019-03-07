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«Юта» обыграла «Нью-Орлеан», Финикс» одержал третью победу кряду

«Юта» обыграла «Нью-Орлеан», Финикс» одержал третью победу кряду
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (37-27) на выезде взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» (30-37) — 114:104.

В составе победителей 25 очков набрал Деррик Фэйворс, 22 – Донован Митчелл. Дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов оформил Руди Гобер. У «пеликанов» 23 очка на счету Джулиуса Рэндла. По 16 баллов в активе Энтони Дэвиса и Джру Холидэя.

В параллельной встрече «Финикс Санз» (15-51) дома обыграл «Нью-Йорк Никс» (13-52) — 107:96.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Девин Букер, набравший 41 очко. 18 баллов на счету Келли Убре. В составе «Никс» дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов оформил Деандре Джордан. По 15 баллов в активе Ноа Вонле, Денниса Смита и Дэмиэна Дотсона.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
104 : 114
(23:25, 24:33, 29:27, 28:29)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 23, Дэвис - 16, Холидей - 16, Джексон - 13, Уильямс - 12, Миллер - 8, Пэйтон - 7, Мур - 6, Окафор - 3, Кларк, Джонсон, Диалло, Хилл
Юта Джаз: Фэйворс - 25, Гобер - 22, Митчелл - 22, Корвер - 12, Краудер - 11, Инглс - 10, Рубио - 9, Сефолоша - 3, О'Нил, Аллен, Ньянг, Юдо
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
107 : 96
(16:22, 33:25, 32:17, 26:32)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 41, Убре - 18, Джонсон - 14, Холмс - 10, Эйтон - 10, Бриджес - 5, Дэниелс - 5, Окобо - 2, Джексон - 2, Кроуфорд, Мелтон, Спалдинг, Бендер
Нью-Йорк Никс: Джордан - 17, Смит - 15, Дотсон - 15, Вонле - 15, Трир - 12, Робинсон - 8, Нокс - 7, Томас - 5, Мудиэй - 2, Корнет, Элленсон, Дженкинс
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