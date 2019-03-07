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«Лейкерс» потерпели четвёртое поражение кряду, уступив «Денверу»

«Лейкерс» потерпели четвёртое поражение кряду, уступив «Денверу»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете уступил «Денвер Наггетс» — 99:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озёрников» Леброн Джеймс, набравший 31 очко. Он реализовал 2 броска из 7 из-за дуги. 16 баллов на счету Джавейла Макги, 15 – у Алекса Карузо.

В составе «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 12 очков и 17 подборов. 23 балла в активе Уилла Бартона, по 19 – у Гэри Харриса и Джамала Маррея.

«Денвер» (43-31) прервал серию из трёх поражений и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» (30-35) потерпел четвёртое поражение кряду. «Озёрники» отстают от зоны плей-офф на семь побед.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
99 : 115
(25:43, 24:23, 28:19, 22:30)
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Колдуэлл-Поуп, Харт, Карузо, Стивенсон, Макги, Рондо, Ингрэм, Вагнер, Бонга, Уильямс, Джеймс, Мускала, Баллок
Денвер Наггетс: Бартон - 6, Томас, Крэйг, Миллсэп, Вандербилт, Моррис, Харрис, Йокич, Пламли, Бисли, Маррей, Эрнангомес, Уэлш
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