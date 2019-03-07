Джеймс прикрыл лицо полотенцем, когда на арене показывали видео в его честь

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прикрыл лицо полотенцем, когда на арене «Стэйплс-центр» показывали видео в его честь.

В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (99:115) Джеймс вышел на четвёртое место в истории лиги по очкам за карьеру, обойдя легендарного защитника Майкла Джордана.

Видео доступно на странице НБА в «Инстаграме».

В игре с «Денвером» Леброн набрал 31 очко, собрал 7 подборов, отдал 7 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот за 31 минуту.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийская команда одержала 30 побед и потерпела 35 поражений.

В следующей игре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» на домашней арене встретится с «Бостон Селтикс». Матч состоится 10 марта и начнётся в 4:30 мск.