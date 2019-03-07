Игра «Олимпиакос»-«Панатинаикос» может быть перенесена из-за риска беспорядков

Лига баскетбола Греции и заместитель министра спорта страны Гиоргос Василеадис планируют перенести матч между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом», который планировался на 17 марта. Об этом сообщает Talkbasket.



Дело в том, что в этот же день состоится игра футбольных «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса», которые являются принципиальными соперниками. По этой причине полиция не может гарантировать безопасность болельщиков, которые будут присутствовать на мероприятиях.

При этом стоит отметить, что из-за матчей «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» в Евролиге, обоюдную игру между ними не получится провести в субботу (16.03) или в понедельник (18.03). Сейчас стороны изучают и ищут альтернативные варианты переноса встречи.

