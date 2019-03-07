Лукич: состояние здоровья игроков в «Нижнем Новгороде» ухудшается

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».



«Для нас наступает решающий с точки зрения попадания в плей-офф Единой лиги ВТБ период. Однако состояние здоровья игроков в нашем коллективе ухудшается, поэтому разговаривать на тему баскетбола сейчас очень трудно», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.



Матч между «Нижним Новгородом» и «Енисеем» пройдёт завтра, 8 марта, начало встречи — в 16:45 по московскому времени. Нижегородская команда идёт на седьмой строчке в турнирной таблице лиги с девятью победами при восьми поражениях, «Енисей» — 10-й.