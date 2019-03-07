Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лукич: состояние здоровья игроков в «Нижнем Новгороде» ухудшается

Лукич: состояние здоровья игроков в «Нижнем Новгороде» ухудшается
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

«Для нас наступает решающий с точки зрения попадания в плей-офф Единой лиги ВТБ период. Однако состояние здоровья игроков в нашем коллективе ухудшается, поэтому разговаривать на тему баскетбола сейчас очень трудно», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.

Матч между «Нижним Новгородом» и «Енисеем» пройдёт завтра, 8 марта, начало встречи — в 16:45 по московскому времени. Нижегородская команда идёт на седьмой строчке в турнирной таблице лиги с девятью победами при восьми поражениях, «Енисей» — 10-й.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент