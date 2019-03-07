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Трэ Маклин возвращается в «Парму»

Трэ Маклин возвращается в «Парму»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Американский форвард Трэ Маклин подписал контракт с пермской «Пармой», сообщает официальный сайт команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19. Контракт вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

Трэ Маклин является выпускником университета Чаттануга, за который в чемпионате NCAA-2016/17 провёл 30 игр, набирая в среднем 13,7 очка, 5,4 подбора, 2,2 передачи и 1,6 перехвата за 32,5 минуты.

Ранее Маклин уже выступал в составе пермской команды — в сезоне-2017/18. В 23 матчах Лиги ВТБ прошлого сезона средняя статистика американского форварда составила 12,3 очка, 4,4 подбора, 1,7 передачи за 24 минуты и 4 секунды игрового времени.

В нынешнем сезоне Маклин выступал за саратовский «Автодор», приняв участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 9,6 очка и совершал 2,9 подбора.

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